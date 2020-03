Nueva emergencia por lluvias en Piedecuesta, Santander

Una nueva emergencia por fuertes lluvias se presentó en Piedecuesta (Santander), hecho que originó que varios ríos y quebradas aumentaran su caudal ocasionando emergencias en las zonas rurales de este municipio.

El alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal, confirmó que importantes veredas del municipio quedaron fravemente afectadas luego de que el lodo, tierra y troncos de árboles ingresaran a las viviendas.

“Las veredas Amarillas, San Francisco Alto, El Plomo y Guamo Grande quedaron incomunicadas por varios derrumbes que cayeron sobre la vía”, puntualizó el mandatario.

Por su parte, el comandante de la defensa Civil de Piedecuesta, Juan Carlos Garzón, confirmó que otra la vereda El Recreo es otro de los sectores que presentó fuertes afectaciones por el aumento del caudal.

“Se presentaron afectaciones de las quebradas que bajaron un poco crecidas, desde la vereda Recreo hasta el Guamo, y envió una recomendación a la comunidad cuando se presenten este tipo de situaciones lo mejor es evacuar hacia zonas seguras” puntualizó el funcionario.

Algunos de los sectores afectados fueron las veredas Guamo Grande y Guamo Pequeño, las mismas en las que hace más de una semana el río de llevó a cuatro miembros de una misma familia.

Aliria Gomez, residente de la vereda El Guamo relató los momentos de angustia que vivieron tras las fuertes lluvias.

“Ese susto que pasamos, no tiene como describirse, sentí el sonido del río y salimos pero no pudimos sacar nada, no dio tiempo de nada, lo perdimos todo” puntualizó la afectada.

Las autoridades se encuentran en alerta ante cualquier nuevo reporte que se pueda presentar y recomendó a los habitantes de las zonas veredales evitar transitar por las vías terciarias cuando se presentan las lluvias.