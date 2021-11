Nueva EPS: reportan fallas en la entrega de medicamentos en Bucaramanga

Inconformes se mostraron varios afiliados de la Nueva EPS en Bucaramanga, ante la imposibilidad de recibir los medicamentos después de ser formulados.

Por esta razón, se han presentado aglomeraciones y espera de las personas por más de dos horas, para recibir la medicina en las sedes de la droguería Cafam, especialmente una que está ubicada en el sector de Cabecera del Llano.

La situación se origina en el cambio de operador para la entrega de la droga, indicó Fernando Núñez, quien agregó que llegó a las 8 a.m. y pasadas tres horas, no le habían entregado los medicamentos. Señaló que es entendible, pues “se requiere que haya una mejor organización en la entrega, pero es muy grave y complicado lo que nos sucede, en mi caso vine a reclamar insulina y estoy en la incertidumbre, porque hay un sello de Éticos, anterior operador, para los medicamentos, porque ahora Cafam no responde, en este trámite llevo tres semanas”.

Mientras tanto, David Silva, afirmó que llevaba más de dos horas esperando por ser atendido y "lo más preocupante es que no sale nadie de la droguería para decirles qué deben hacer o cuánto tiempo más debemos esperar para el medicamento".

A su turno, Rosario Patiño, otra de las usuarias, indicó que se están presentando aglomeraciones, porque Cafam no tiene funcionarios que agilicen la entrega y, por el contrario, las filas se extienden hasta una cuadra.

"Estamos solucionando"

Por su parte, la gerente de la Nueva EPS en Santander, Sandra Vega, indicó que hubo un cambio de operador para la entrega de los medicamentos y se está haciendo una transición para poder cumplirle a los usuarios.

Con respecto a los medicamentos que quedaron pendientes con el anterior operador, aseguró que las personas deben estar tranquilas porque las fórmulas médicas que tienen fecha hasta el 30 de octubre estarán bajo el control de Éticos (anterior operador).

Mientras tanto, los usuarios con fórmulas desde el 1 de noviembre deberán buscar cualquiera de los tres operadores que tiene la entidad.

La funcionaria indicó que estos inconvenientes se están solucionando, estableciendo comunicación para evitar que usuarios que sean devueltos de farmacias serán atendidos sin agendamiento.