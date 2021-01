Nueve municipios en Norte de Santander están libres de covid-19

Los municipios de El Carmen, Teorama, El Tarra, Santiago, Arboledas, Lourdes, Mutiscua, Cucutilla, y Hacarí, en Norte de Santander han sido declarados como regiones sin casos activos de covid-19 por parte de las autoridades de salud.

Según el último informe entregado por las autoridades de salud, Norte de Santander registró 354 nuevos casos de covid-19 y doce muertes a raíz de esta enfermedad, que mantiene en alerta roja la red hospitalaria en todo el departamento.

Sin embargo, las acciones adelantadas por las autoridades locales de la mano de las comunidades han logrado mitigar los contagios del virus, que ha permitido la reactivación de gremios económicos y espacios públicos con los estrictos cuidados y medidas de bioseguridad.

Uno de estos municipios es Hacarí, donde su alcalde ha manifestado que desde el inicio del aislamiento selectivo en el país se han tomado medidas de manera conjunta con la comunidad, para no afectar sus economías, y al mismo tiempo combatiendo la enfermedad.

Deybi Bayona, alcalde local, indicó que "nosotros como municipio, lo hemos manejado de una manera diferente para no afectar a los comerciantes y la comunidad, pero también asumiendo el compromiso de no permitir aglomeraciones, ni reuniones para que el virus no se expanda".

Agregó que "la gente es consciente que no se deben permitir los desórdenes en la región; el virus no se ha terminado y es responsabilidad de todos cuidarnos".

En estos municipios, la secretaría de Educación departamental, junto a rectores, maestros y padres de familia, analizan la posiblidad de reiniciar las clases de manera presencial, como medida para enfrentar las dificultades por el poco acceso a la virtualidad que tienen los estudiantes, en especial en zonas rurales.