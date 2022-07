Nueve policías han sido asesinados este año en Norte de Santander

Norte de Santander es una de las regiones donde mayor número de acciones terroristas contra la Fuerza Pública, se han registrado en lo corrido de este año.

Según las autoridades 9 policías han sido asesinados, 5 de ellos pertenecían a la Policía de Norte de Santander, mientras que los otros 4 policías formaban parte de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Le puede interesar: Esperamos que nuevo gobierno entienda importancia del papel de la Fuerza Pública: esposa de minDefensa

Igualmente 29 uniformados lesionados, han dejado los 65 atentados terroristas registrados en el Catatumbo con fusil y explosivos.

Mientras que en zona rural de Cúcuta han sido atacados los puestos de Policía de los corregimientos del Banco de Arena, Aguas Claras, Patillales y en la Y de Astilleros de El Zulia, en donde 5 uniformados resultaron heridos.

Ante este panorama tan complejo que enfrenta la región, los familiares de los policías asesinados y de los uniformados activos denuncian la falta de herramientas de protección en momentos de realizar diversos operativos.

"Necesitamos chaleco antibalas, trajes especiales para grupo de antiexplosivos, robot en buen estado para detectar campos minados e incluso helicópteros para la movilización de heridos", dijo la esposa de un patrullero que fue trasladado a la zona del Catatumbo.

La señora Lizbeth Diaz representante de la organización 'Damas Verdes Oliva' perdió a su esposo el patrullero Seider Iván Osorio Pantoja quien fue asesinado en Teorama en Norte de Santander en el año 2014, por parte de 'Los Pelusos' del Epl, dijo a RCN Mundo.

"Queremos hacer un llamado al director nacional de la Policía, que realmente brinde el acompañamiento que se requiere, cómo es posible que en uno de los atentados a un puesto de Policía en San Calixto, el coronel Carlos Martínez, anterior comandante de la Policía de Norte de Santander, le tocara prácticamente rogar para conseguir un helicóptero y sacar a un policía herido de la zona donde fue atacado".

Lea aquí: Asesinan a patrullero de la Policía en Tibú, Norte de Santander

Por su parte, la señora Katherine Galvis Reyes quien perdió a su esposo el patrullero Rafael Jesús Solano de 34 años de edad, en una acción terrorista registrada contra puesto de Policía en Tibú el pasado 9 de junio. Dijo que, "esto es muy doloroso, a la ciudadanía se les olvida que quiénes portan un uniforme son padres, hijos, hermanos tienen familia, mi hijo de 11 años aún no acepta la muerte de su padre y me dice que le robaron las alegrías a muy temprana edad y no entiende porqué lo asesinaron", dijo la señora Katerine a RCN Mundo.