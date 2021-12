Luego de que acordaron el lugar en el cual se llevaría a cabo la reunión, el actor, oriundo de San Vicente de Chucurí, Santander, llegó y por su comportamiento, al parecer ya estaba bajo los efectos del alcohol.

“Cuando él llegó ya estaba un poco ‘entonado’. El caso es que hicimos la ‘vaca’ para la primera pedida de cerveza y demás. Esa noche, en la casa en la que estábamos había un conocido de él y prácticamente estuvieron juntos toda la noche y yo estuve con mis amigos, hasta que después llegó el primo de mi amiga”, agregó la comunicadora social.

Al cabo de un rato, mientras cada uno estaba departiendo con sus amigos en el mismo apartamento, la cerveza se acabó por lo cual tuvieron la idea de pedir más, por lo que necesitan recolectar el dinero.

“La cerveza se acabó y queríamos ver si pedíamos una segunda ronda, entonces yo empecé a preguntar que quiénes iban a poner y de a cuánto. Cuando yo le pregunté a él, me dijo que sí, que él ponía $10 mil Cuando yo iba a recoger la plata, él se puso algo agresivo diciendo que él ya me había dado la plata y todos le aclararon que él no había dado la plata para la segunda pedida, que solo para la primera y él insistía en que no. El caso es que se pusieron tensas las cosas y decidimos ignorarlo”, contó la Martha Milena Martínez.