Operadores de Metrolínea anuncian paro para exigir el pago de salarios

Una suspensión de servicios y actividades anunciaron este martes los operadores del Sistema de Transporte Masivo Metrolínea, a partir del próximo 17 de noviembre, si no se destinan recursos económicos para el buen funcionamiento de los vehículos y el pago de algunos salarios.

La advertencia se hizo por medio de una carta que fue enviada al alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas y a la gerente de Metrolínea, Emilcen Jaimes, a quienes se les comunica que el paro se hará ante la falta de pago de salarios, cuya suma supera los 30.000 millones de pesos.

"El detonante de esta situación obedece a la demora en el pago de las catorcenas laboradas que comprende varios meses del año 2019 y otros tantos del año 2020, cuya suma supera los 30.000 millones de pesos. Las organizaciones sindicales juntaron esfuerzos para iniciar el cese de actividades en busca del pago de los salarios adeudados", se lee en el comunicado.

Empleados como Nelson Arenas, de Movilizamos, empresa operadora de Metrolínea, aseguraron que no hay garantías económicas para seguir funcionando, toda vez que el sistema atraviesa por millonarias deudas y el flujo de pasajeros disminuyó.

"No hay recursos para operar, no estamos recibiendo ingresos. Estamos en una situación supremamente complicada por la falta de pago de los salarios, es más, no nos han pagado ni la prima de mitad de año y seguramente la de diciembre también se demorará porque es que no hay cómo", dijo Arenas, uno de los operadores.

Otra de las razones que preocupa a los empleados es que el transporte informal ha disminuido considerablemente el número de pasajeros de Metrolínea, los cuales dejaron de usarlo en gran manera, desde la llegada de la pandemia.

El paro o cese de actividades se anunció para el próximo 17 de noviembre, por parte de los operadores Movilizamos y Metrocinco Plus, empresas prestadoras de servicio que reúnen a más de 400 empleados.