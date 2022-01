Tras la liquidación de Coomeva, los pacientes oncológicos en Santander denuncian que les cancelaron sus tratamientos médicos. Pese a que la entidad señaló que garantizará la prestación del servició hasta el 31 de enero, desde ya muchas personas que requieren tratamientos, han indicado que les cancelaron estos servicios y que deben esperar hasta que les reasignen a una nueva entidad.

Es el caso de Yesica Tatiana Álvarez, quien denunció por las redes sociales que su hija padece de un cáncer en un riñón, y que le deben hacer las quimioterapias y cuando se logró comunicar con la entidad prestadora de servicio médico les informaron que debían esperar a que el Ministerio de Salud las reubique con otra EPS.

“Ahorita que ya se hizo la liquidación de Coomeva, el día de ayer (miércoles), me llaman de la clínica para cancelarme la cita que ella tenía para control de oncología para iniciar ciclo de quimioterapia, ya la clínica me dice que no podían atenderme mi hija consecuencia de la liquidación de la EPS, situación que nos preocupa bastante”.

La madre de la paciente añadió que “supuestamente nos prestaran servicio hasta el 31 de enero, y después del 1 de febrero debemos meternos a una página para hacer un trámite en el que define el Ministerio de Salud, pero a lo que voy es que mi hija necesita seguir este tratamiento, entonces es fundamental que desde el Gobierno Nacional, como departamental nos definan que va a pasar con nuestros servicios médicos”.

La misma situación que atraviesa la señora Yesica Álvarez, la están viviendo por lo menos otros cinco menores y sus familias en Santander que comienzan a experimentar las dificultades con la liquidación de la EPS Coomeva, por eso solicitan al Ministerio de Salud tomar riendas en el asunto.