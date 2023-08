Padre de la registradora secuestrada en el Catatumbo se ofrece como canje

Desde que se originó el secuestro de Camila Suárez funcionaria de la Registraduría Nacional en el municipio de Convención en la zona del Catatumbo, sus familiares han clamado por su liberación.

Le puede interesar: Secuestran a funcionaria de la Registraduría en zona del Catatumbo

Una vez se conoció el secuestro de la funcionaria por parte de hombres fuertemente armados quienes la llevaron con rumbo desconocido, la comunidad se volcó a las calles exigiendo la liberación de la misma.

El padre de la joven secuestrada y quienes participaron de la movilización que se realizó en la región clamó a los captores de su hija entregar pruebas de supervivencia e información de su estado de salud.

Además, solicitó hacer un canje humanitario con el fin que su hija recupere la libertad.

"Les pido que se comuniquen conmigo, por qué no fueron a mí, que soy un hombre, ella es una niña; llámenme yo hago el cambio por ella, me voy a la hora que quieran, no le digo a nadie" indicó el padre de la funcionaria.

Por otra parte, la comunidad en esta zona del Catatumbo está en alerta por el incremento de secuestros y extorsiones por parte de grupos armados que delinquen en la región.

El alcalde de este municipio Dimar Barbosa aseguró que lamentablemente su región se convirtió en el epicentro del secuestro y donde no hay una respuesta oportuna por parte del gobierno nacional para contrarrestar esta compleja situación.

Lea también: Registraduría rechaza secuestro de una de sus funcionarias en Norte de Santander

La Red Departamental de Defensores de derechos humanos a traves de su presidente Enrique Pertúz indicaron que según las cifras que registran en la actualidad hay 6 personas en cautiverio en varios municipios de Norte de Santander.

Finalmente, se espera que lo antes posible sea liberada esta joven profesional por parte de la fuerza pública, quienes adelantan acciones militares en la zona para dar con la ubicación de la misma.