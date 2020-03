Padres desestiman versión de ‘pánico colectivo’ por desmayo de 80 niños en Santander

Inconformes con las explicaciones dadas por el alcalde de Barbosa, la rectora del colegio del corregimiento de Cite y la gerente del Hospital de este mismo municipio, los padres de los estudiantes de la institución donde se registró el desmayo de 80 niños piden que se les cuente la verdad, pues aseguran que este hecho, además de atípico, no pudo ser causado por lo que ellos llaman pánico colectivo.

Ana Milena Torres, madre de un niño de 10 años que cursa quinto grado en la institución, contó los detalles de la situación que puso en alerta a la comunidad.

“Mi hijo me llamó desesperado pidiendo ayuda cuando empezó a ver que todos sus compañeros se estaban desmayando y otros incluso convulsionaron, entre esos una niña de tercer grado. Cuando yo llegué al colegio, me encuentro con que una profesora los tenía encerrados en el salón de clase”, dijo la mujer.

Según relató el menor de edad, de un momento a otro, los niños registraron síntomas de malestar y poco a poco iban cayendo inconscientes al piso.

¿Qué sucedió?

La noticia del desmayo de 80 niños en un colegio del corregimiento de Cite, en Barbosa, Santander, generó pánico en la comunidad estudiantil y los padres de familia, quienes aún esperan que se esclarezcan los hechos.

Si bien las primeras hipótesis señalaban que se trató de una intoxicación por alimentos consumidos o por una fuga de gas, las autoridades descartaron estas posibilidades.

Sin embargo, los padres de los niños afectados y de algunos estudiantes que estuvieron en medio de los hechos, revelaron que un olor fétido que se sintió en el sector fue lo que causó los desmayos.

Además, los afectados señalan que las directivas del colegio no actuaron con prontitud y que intentan, al igual que el Alcalde y el Hospital, de presuntamente ocultar la verdad de lo que sucedió.

“Nosotros no creemos que se haya tratado de ‘pánico colectivo’, es que no fueron dos o tres niños, fueron 80. Algo están escondiendo ellos y nosotros exigimos que nos cuenten la verdad. No es posible que todos quieran ‘tapar’ las cosas de esta manera”, señaló una madre de familia.

Los niños desmayados fueron llevados hasta el Hospital de Barbosa para ser valorados por el personal médicos, pero otros, debido a la condición en la que estaban fueron trasladados hasta el Hospital de Chiquinquirá producto de los mareos y baja de azúcar que registraron.

¿Quién responde?

Sobre este extraño hecho, el alcalde Víctor Camacho aseguró que todo se trató de un ‘pánico colectivo’ y que los estudiantes fueron atendidos y se encuentran fuera de peligro. Además, enfatizó en que la situación no fue grave.

Por su parte, Sandra Méndez García, gerente del Hospital de Barbosa confirmó la versión del mandatario e hizo un llamado a la calma, pues señaló que los padres actuaron bajo el miedo y la desinformación y que fueron los ellos los causantes del desorden y del pánico.

Hasta el momento la Gobernación de Santander no ha hecho ningún pronunciamiento frente al tema, mientras que los padres insisten en que se hagan las investigaciones pertinentes.

Informe de: Valesca Alvarado Ríos

@valescaalvarado