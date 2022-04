PAE llegará con almuerzos a zonas apartadas de Norte de Santander

Los niños, niñas y adolescentes de Norte de Santander beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y que residen en zonas apartadas, recibirán alimentos calientes, informó la Gobernación.

En un acto presidido por el gobernador Silvano Serrano Guerrero, acompañado de los alcaldes de los municipios beneficiados y algunos padres de familia y estudiantes, anunció el trabajo que se realizó previo a la inversión millonaria que se tendría para fortalecer el PAE en el departamento.

“Por primera vez en la historia se hace una inversión tan grande en Norte de Santander para entregar el menaje necesario que requiere el PAE para su funcionamiento”, señaló el mandatario.

De otro lado, el gobernador de Norte de Santander indicó que “en esta segunda fase fueron invertidos 1.740 millones de pesos que se suman a los más de 6.000 millones iniciales, para avanzar en una nueva modalidad de comida caliente transportada que sustituirá a las raciones industrializadas en las instituciones educativas ubicadas en las zonas rurales de la región”.

Este programa que busca llevar raciones alimentarias a estudiantes del departamento en este año 2022 “ya cuenta con una inversión que alcanza los 8119 millones de pesos totales para garantizar unas condiciones dignas a nuestras niñas, niños y adolescentes que son el futuro para la transformación de Norte de Santander”, señaló la Gobernación del departamento.

Para Milena Velásquez, directora del Programa de Alimentación Escolar en el departamento, el éxito de este programa ha consistido en atender las inquietudes de los padres de familia y estudiantes en momentos que se han presentado algunas falencias.

“Hubo un sin número de situaciones que nos llevaron a identificar mecanismos que nos pudieran garantizar esas necesidades sentidas, en tal sentido logramos avanzar en el diagnóstico que nos permitió garantizar esa dotación de menaje y equipo. Sabemos que las necesidades son múltiples pero que sin duda alguna que esta logra aliviar una carga importante”.

De otro lado, la funcionaria señaló que “somos pioneros en esta nueva estrategia, lo hacemos porque consideramos que es necesaria mejorar el programa, que la condición que los niños no tengan un comedor escolar no puede ser un motivo para que los niños no se beneficien del almuerzo”.