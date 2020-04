Pareja de santandereanos atrapados en crucero piden vuelo humanitario para regresar a Colombia

A raíz de las medidas de cuarentena para evitar la propagación del coronavirus una pareja de esposos santandereanos quedaron atrapados al interior del crucero Coral Princess.

Se trata de María Isabel Ardila y Juan Pablo Rueda quienes están en este momento en este crucero en Miami, pasando la cuarentena por el COVID-19, y no han podido regresar al país.

Por ese motivo han solicitado al Gobierno Nacional, poder hacer uso de los vuelos humanitarios que han sido gestionados para trasladar de Colombia a ciudadanos extranjeros pero esto no ha sido posible.

Según Juan Pablo Rueda, uno de los afectados, este jueves sale de Miami hacia Colombia un vuelo y solicitó que sean autorizados para retornar al país.

“Dos vuelos de la aerolínea Spirit iban a Colombia, uno a Bogotá y otro a Medellín a recoger norteamericanos para traerlos a los Estados Unidos, esos vuelos se fueron desocupados por que tratamos con el consulado de poder viajar en ellos pero no fue posible, el próximo jueves hay otro vuelo de la misma aerolínea a la ciudad de Cali y si no hay una autorización viajarán desocupados, nos parece injusto que mientras el Presidente habla de humanidad a los connacionales no les brinden ayuda”, puntualizó Rueda.

Enfatizó que la situación es bastante grave pues al momento han muerto tres pasajeros por el virus y cerca de 13 personas más se encuentran infectadas, situación que ponen en riesgo sus vidas.

“Nuestra situación es delicada, corremos el riesgo de contraer el virus e incluso de poder morir y sin embargo el Gobierno Nacional nos niega la autorización para poder llegar al país”, enfatizó el afectado.