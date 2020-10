Patio de la cárcel Modelo de Bucaramanga está en cuarentena por casos de covid-19

Debido al contagio masivo de la covid-19 en internos de la cárcel Modelo de Bucaramanga, se tomó la decisión de declarar la cuarentena total en el patio 3 del centro penitenciario, ya que el en lugar hay 64 reclusos que arrojaron positivo en las pruebas del virus.

Aunque se está haciendo seguimiento a los pacientes positivos, algunos de ellos han presentado síntomas graves y otros permanecen aislados en el patio con mayor número de contagios.

Hernando Mantilla, experto en temas carcelarios y penitenciarios, dijo que la situación es preocupante, puesto que el hacinamiento complica el proceso de aislamiento en el centro penitenciario.

"Uno se pregunta cómo se hace un proceso de aislamiento en un patio que está lleno, que no tiene espacio y que está hacinada. Hay internos que han presentado síntomas del virus pero no se les ha prestado la atención oportuna porque no se les está haciendo las pruebas a tiempo", dijo el abogado.

Aunque los casos de la covid-19 están en varios patios de la cárcel Modelo de Bucaramanga, es el patio 3 el más preocupante, toda vez que allí habría cincuenta internos contagiados de la enfermedad.

"Eso nos dijo el Inpec, son 50 internos, más los que ya estaban enfermeros y de seguro serán muchos más porque el problema de hacinamiento es grave, se sigue prestando la atención pero necesitamos que sea oportuna, también se cerró el lugar en donde se reclaman medicamento por el brote del virus", dijo Hernando Mantilla, experto en temas carcelarios y penitenciario.

El brote de la covid-19 se dio en el patio 3 de la cárcel Modelo de Bucaramanga, patio que permanece bajo cuarentena total y vigilancia extrema por parte del personal de salud del centro penitenciario.