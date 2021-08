Joven escalaba las barandas del puente con el fin de tirarse al vacío

Durante el angustiante el momento, Nolva Paola Rodríguez en lo que, sin duda alguna, fue un acto de valentía, ya que no le importó poner en riesgo su vida, decidió subirse en las barandas del puente para agarrar por la espalda al joven de 22 años, quien tenía su rostro envuelto en lágrimas.

"Un obrero es el que me dice que mire, y me señala al lado derecho, yo no entendía qué me decía, pero después de que volteó y lo escucho llorar, me impresionó”, dijo la comunicadora.