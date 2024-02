Gran cantidad de peces fueron llevados para su venta a las plazas de mercado en Barrancabermeja, provenientes de la ciénaga San Silvestre.

Sin embargo, al momento de prepararlos para la comercialización, notaron que muchos de ellos estaban infestados de gusanos.

“Los gusanos que tiene la mojarra en el ojo”, expresó preocupada uno de los vendedoras. "He cogido tres pescados y me han salido lo mismo, mire como bota ese parásito, ese pescado no se puede consumir”, Añadió otra con descontento.

Una integrante de la Federación de Pescadores Artesanales de Santander (Fedepesan), comentó: “Desde Fedepesan realizamos el llamado, ayer estuvimos en compañía de la Secretaría de Medio Ambiente y funcionarios de la CAS, esperamos que realicen las muestras de agua y de lodos en todo el sector de la Ciénaga San Silvestre”.

Este hecho se suma al hallazgo de manatíes fallecidos, a los cuales se les encontró trazas de hidrocarburos y pesticidas, Yuli Velásquez, presidenta de Fedepesan, dijo que un sinnúmero de especies se han encontrado muertas y que entre las causas podría estar la contaminación de los afluentes hídricos.

"Finalmente, la comunidad pescadora se pregunta si, la fauna silvestre ha fallecido a causa de las descargas de aguas industriales de la refinería de Barrancabermeja, al conectarse con caño Rosario y con la ciénaga Miramar, que desembocan en el Caño San Silvestre perjudicando el hábitat de estas especies.", afirmó Yuli Andrea Velásquez.

La incertidumbre y la preocupación entre los habitantes es latente, ya que la salud del ecosistema acuático se ha visto gravemente afectada y tiene implicaciones en la seguridad alimentaria de los pobladores, además de perjudicar económicamente a los pescadores, quienes subsisten únicamente de esta actividad.