Petro propone gradualidad en sustitución de cultivos ilícitos en el Catatumbo

Con presencia de cientos de habitantes del Catatumbo, entre los que estaban autoridades, campesinos y comunidades indígenas, se desarrolló la Primera Cumbre Cocalera, desde donde el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó varios anuncios.

El mandatario de los colombianos le presentó a los cocaleros su propuesta para que puedan seguirla cosechando mientras estudian qué otros cultivos les funcionan.

“Es establecer la gradualidad en la medida en que va funcionando el cultivo alternativo van disminuyendo los cultivos de la hoja de coca del campesino”, manifestó el presidente.

De otro lado, al ahondar en su propuesta Gustavo Petro les dijo a los campesinos que “se debe diseñar un programa para que un campesino pueda seguir con la hoja de coca mientras funcione el cultivo sustitutivo”, que una alternativa podría ser el cultivo de cacao.

El presidente se adelantó a quienes van a criticar su idea y dijo: “nos van a decir que conviven con ese satán, no, convivimos con la realidad, no solamente no cometer los errores del pasado, se puede hacer con un proceso de diálogo”.

Según cifras de las autoridades, en el Catatumbo se tiene estimado que exista un área de al menos unas 40.000 hectáreas sembradas con hoja de coca.

Por otra parte, para el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano el hecho que el mandatario de los colombianos visitara al departamento en dos oportunidades desde que se inició su mandato, es algo positivo y más aún cuando trae noticias en materia de inversión.

“Es muy positiva la presencia del presidente en Norte de Santander, en las ocasiones que ha estado aquí ha traído buenas noticias, en tan solo unos meses vemos como hay un compromiso del Gobierno Nacional, en agosto que vino le manifestamos la necesidad de la universidad del Catatumbo y hoy vemos como ya tenemos asignados 39 mil millones de pesos para su ejecución, vemos que hay ya unas líneas orientadoras, estratégicas del gobierno frente al tema de los cultivos de uso ilícito, en construir una propuesta alternativa que sea de consenso, gradual y que permita reconocer la situación que están viviendo los campesinos en esta zona del departamento”, manifestó el gobernador de Norte de Santander.

Por su parte, Junior Maldonado, integrante de la mesa directiva de Ascamcat ha dicho sobre el encuentro, que es de carácter histórico para el departamento.

“Ha sido una visita y un gran evento histórico en la región del Catatumbo, el primer encuentro cocalero convocado por el gobierno nacional y por el propio presidente de la república, para escuchar iniciativas, y avanzar en la sustitución de cultivos, la paz total y el mismo ordenamiento territorial”, sostuvo el líder campesino.