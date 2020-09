Pico y cédula fue modificado en Santander

Después del 16 de septiembre cambiará el pico y cédula en Santander. Será ahora para dígitos pares e impares, según las determinaciones del Gobierno departamental, medida que se extenderá hasta el 30 de septiembre.

De acuerdo a las medidas establecidas para el departamento, el toque de queda continuará de 9 p.m. a 5 a.m., con excepción de Barrancabermeja que inicia de 11 p.m. a 5 a.m.

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, señalo que “se implementará el pico y cédula par e impar, comenzando el día 16 de septiembre con los números pares, de igual manera se mantiene el toque de queda, debido a que se siguen presentando fiestas, aglomeración de personas, riñas en diferentes sitios de la ciudad y un alto consumo del alcohol”.

Le puede interesar: Pico y cédula y toque de queda podrían modificarse en Santander

El mandatario departamental agregó que “para las personas que practican deporte les reiteramos que deber ser individual, no se van a permitir hacer deportes grupales, porque no permitiremos aglomeraciones de ningún tipo”.

Otra de las medidas claves para Santander corresponde con la continuidad de la alerta roja hospitalaria, debido a que uno de los propósitos para las autoridades es lograr bajar la ocupación de camas UCI que prestan el servicio de atención para las personas con el Covid-19.

De igual forma, se continuará aplicando la estrategia de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS), que servirá para detectar posibles casos de contagio en Bucaramanga, Área Metropolitana y en diferentes municipios de Santander.

Lea también: Multan a propietaria de negocio por poner cartel de #NosEstánMatando

“Cabe mencionar que los sectores autorizados en el mes de septiembre, de acuerdo a la reactivación económica, como transporte intermunicipal, turismo, hotelería, restaurantes, deberán continuar con los protocolos de bioseguridad y las restricciones de ocupación establecidas”, añadió Aguilar.

Caso excepcional se presenta en Bucaramanga que, de acuerdo a las disposiciones del alcalde Juan Carlos Cárdenas, dejó claro que en el municipio se levantó la medida del pico y cédula.

El toque de queda en Bucaramanga será de 11 p.m. a 5 a.m.; diferente a la disposición del Gobernador de Santander. El mandatario de los bumangueses asegura que estas determinaciones se dieron luego de una reunión que se sostuvo con los gremios económicos y la comunidad en general.

El objetivo principal asegura el alcalde Cárdenas es continuar reactivándose con seguridad, sobre todo recuperando los puestos de trabajo.