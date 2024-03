Para el año 2024, la Alcaldía de Bucaramanga ratificó la aplicación de la medida del pico y placa en la ciudad y su área metropolitana, con la meta de mejorar la movilidad de los habitantes y disminuir el impacto ambiental del parque automotor.

En la capital de Santander la restricción vehicular aplica de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. con base en el último número de la placa. Según lo definido por la Secretaría de Tránsito de Bogotá, el pico y placa aplica para todos los vehículos de servicio particular y público (excepto los de servicio individual tipo taxi), oficiales, diplomáticos, consular y de matrícula extranjera.

Pico y placa en Bucaramanga: lunes 11 de marzo

No podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 9 y 0.

Pico y placa en Bucaramanga: martes 12 de marzo

No podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 1 y 2.

Pico y placa en Bucaramanga: miércoles 13 de marzo

No podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 3 y 4.

Pico y placa en Bucaramanga: jueves 14 de marzo

No podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 5 y 6.

Pico y placa en Bucaramanga: viernes 15 de marzo

No podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 7 y 8.

Pico y placa en Bucaramanga: sábado 16 de marzo

No podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 1 y 2.

Los ciudadanos deben prestar atención al sistema de rotación de la restricción, ya que su infracción conlleva una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (alrededor de $650.000) y la inmovilización del vehículo, lo cual aumentaría el costo de la sanción.

