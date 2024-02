Pico y placa en Bucaramanga del 12 al 16 de febrero: evite sanciones

En Bucaramanga los conductores de vehículos particulares y motocicletas deberán estar atentos a la medida del pico y placa que funciona en la ciudad para evitar la sanción económica de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (aproximadamente $615.000). A diferencia de otras ciudades del país, en la capital de Santander la restricción también se implementa los días sábados.

Según la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, la medida tiene en cuenta el último dígito de la placa y aplica para vehículos de servicio particular y público (excepto servicio individual tipo taxi), oficial, diplomático, consular y de importación temporal o matrícula extranjera. Así funcionará la restricción vehicular durante esta semana.

Pico y placa en Bucaramanga entre lunes 12 y viernes 16 de febrero

Lunes 12 de febrero: la restricción aplicará para vehículos de placas terminadas en 9 y 0

Martes 13 de febrero: la restricción aplicará para vehículos de placas terminadas en 1 y 2

Miércoles 14 de febrero: la restricción aplicará para vehículos de placas terminadas en 3 y 4

Jueves 15 de febrero: la restricción aplicará para vehículos de placas terminadas en 5 y 6

Viernes 16 de febrero: la restricción aplicará para vehículos de placas terminadas en 7 y 8

En la ciudad de Bucaramanga la medida del pico y placa se aplicará en el horario de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes. Por su parte, el día sábado también habrá restricción para vehículos con placas terminadas en 3 y 4, los cuales no podrán circular en el horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Finalmente, es preciso recordar que este modelo de rotación del pico y placa se viene implementando desde enero y se mantendrá, inicialmente, hasta el próximo 23 de marzo. Para entonces, se espera que la Dirección de Tránsito haya dado nuevos lineamientos para la movilidad en la ciudad.