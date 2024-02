Pico y placa en Bucaramanga del 26 de febrero al 2 de marzo: tome nota y evite multas

Los habitantes de Bucaramanga se preparan para el inicio de una nueva semana. Con ello, también deben estar al tanto de la rotación en el sistema de pico y placa esta semana, como lo ha anunciado la Secretaría de Movilidad.

El sistema de pico y placa regula el tráfico según el último dígito de las placas de los vehículos. Asimismo, ayuda a descongestionar las principales vías en las horas de mayor tráfico y contribuye a que las personas utilicen medios de transporte amigables con el medio ambiente.

Aquellos que no cumplan con esta medida en la capital santandereana pueden enfrentar una multa de $650.000, según lo establecido en el Código Nacional de Tránsito.

El pico y placa en Bucaramanga, de lunes a viernes, rige entre las 6.00 a.m. hasta las 8:00 p.m. también incluye el sábado 2 de marzo, afectando a los vehículos con placas terminadas en 7 y 8, en el horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., durante el cual no podrán circular.

Pico y placa en Bucaramanga del lunes 26 de febrero al sábado 2 de marzo de 2024

Pico y placa lunes 26 de febrero de 2024

Placas terminadas en los dígitos 9 y 0 en el horario de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Pico y placa martes 27 de febrero de 2024

Placas terminadas en los dígitos 1 y 2 en el horario de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Pico y placa miércoles 28 de febrero de 2024

Placas terminadas en los dígitos 3 y 4 en el horario de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Pico y placa jueves 29 de febrero de 2024

Placas terminadas en los dígitos 5 y 6 en el horario de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Pico y placa viernes 1 de marzo de 2024

Placas terminadas en los dígitos 7 y 8 en el horario de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Pico y placa sábado 2 de marzo de 2024