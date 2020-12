Piden a ciudadanía denunciar violación a protocolos de bioseguridad en Pamplona

La administración municipal de Pamplona hizo un enérgico llamado a la ciudadanía para que continúe acatando los protocolos de bioseguridad, ante el aumento sin control de los casos de covid-19.

La desobediencia de la comunidad en diversos escenarios ha generado el malestar y la preocupación de las autoridades locales, las cuales continúan solicitando a los habitantes de la región el respeto de estas normas.

El alcalde Humberto Pisiotti pidió a la comunidad denunciar ante las respectivas autoridades los incumplimientos en escenarios, espacios y transporte público por parte de la ciudadanía, que no está respetando las medidas adoptadas por la administración municipal.

En especial en el transporte público, donde afirmó que se estarán realizando controles a buses y vehículos que prestan este servicio y donde al parecer no se están cumpliendo los protocolos de distanciamiento físico y los aforos permitidos.

"La secretaría de tránsito y la Policía se estarán reuniendo con los gerentes de las empresas de transporte para determinar las medidas, porque se ha visto el incumplimiento en las medidas, se ven las busetas llenas y, peor aún, si un ciudadano dice algo le dicen que se baje; eso no dice la norma", expresó el alcalde de Pamplona, Humberto Pisiotti.

Agregó que "si yo como ciudadano veo uno de estos vehículos prestar el servicio de esta forma, yo no me subo y denuncio ante las autoridades, eso es lo que hace falta, porque tenemos ese problema, no estamos cumpliendo la norma y no la estamos haciendo respetar".

Asimismo, en la región han dispuesto líneas especiales de atención para este tipo de denuncias, las cuales deben ser dadas a conocer por parte de la ciudadanía.

Según el último informe entregado por el Ministerio de Salud, en este municipio en Norte de Santander se registran 1.493 casos y 38 muertes a raíz del virus.