Polémica por la alerta de Google de terremoto en Santander que generó pánico

Carlos Lozano, director del Observatorio Sismológico del Nororiente Colombiano, señaló que en marzo de este año se había registrado un temblor de igual magnitud, pero no hubo alertas.

El funcionario indicó que si bien este tipo de alertas pueden ser positivas, es claro señalar que un terremoto no se puede predecir, “pero la gente a veces no tiene en cuenta eso y por lo general, termina habiendo un pánico innecesario”.

Fueron muchas las notificaciones que se dieron a través de las redes sociales que llevaron a ese temor innecesario. Por ejemplo David en su cuenta de Twitter indicó “aunque la alarma me haya despertado antes que el sismo, me pareció buenísimo que hayan creado eso, no sabía que existía”.

Mientras tanto, Luis Fernando Cristo se preguntó: “¿Android sabe algo que nosotros no, por qué ese nuevo sistema de notificaciones?”.