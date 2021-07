Una polémica se ha generado en Santander por la denuncia de posibles pagos a medios fantasmas que pretendía mejorar la imagen de la Gobernación de Santander.

En un debate de control político en la Asamblea, el diputado del partido Verde, Ferley Sierra, denunció que se estaría pagando a falsos periodistas y medios de comunicación para hablar bien de la administración departamental.

Dio a conocer que el convenio fue firmado el 11 de septiembre del 2020 por el monto de 2.750.000.000 de pesos y este año se renovó el contrato por un monto de 5.843.000.000 millones de pesos.

Se refirió a espacios que serían medios fantasmas que no cuentan con seguidores o tráfico de contenido.

“Uno de los casos es Micrófono Abierto, le dan un presupuesto de 3.500.000 pesos y vaya sorpresa dice que es para publicitar 380 impactos en la fan page de Facebook, Twitter y Youtube y cuando entramos a revisar que hay nos encontramos que Twitter y Youtube no aparecen por ningún lado, pero si aparece Facebook y se muestra que es una página de 8 seguidores”, indicó Sierra.

Por su parte la periodista Alison Navarro, Directora de Máquina de Escribir, manifestó que es falso lo que el diputado denuncia y que pese a que su espacio tiene poco tiempo de haberse creado, cuenta con seguidores y buen contenido.

“Cuando uno empieza un proyecto, inicia de ceros y me siento orgullosa de decir que a un año tengo 435 seguidores, yo hago crónicas, he hecho cubrimientos de todo tipo, no me parece justa la manera como usted sataniza el trabajo de nosotros los comunicadores, en los informes que presenté, se justificó estos pagos”, dijo Navarro.

El diputado manifestó que la denuncia que ya fue radicada ante la Fiscalía y Procuraduría.

Por su parte la Gobernación de Santander informó que es falso el cartel de medios, explicó que los contratos se han realizado con periodistas independientes y cuentan con todos los soportes que serán entregados a las autoridades competentes.