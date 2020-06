Contreras dijo que había salido al parque con su hijo, porque desde hace tres meses no salía a la casa. Según Contreras, solamente habían transcurrido cinco minutos de permanecer fuera de la casa, cuando llegó la patrulla de la Policía, indicando a las personas que se encontraban en el lugar, que se retiraran de manera inmediata.

El ciudadano señaló que nunca puso resistencia y que no pudo mostrarle la cédula, cuando el uniformado la solicitaba, pues se encontraba cerca de su vivienda y por eso no había salido con la billetera, en donde tienen sus documentos.

También reconoció que no portaba el tapabocas, el cual es de uso obligatorio cuando se está en la calle, pero su pequeño hijo sí tenía mascarilla, aunque este tema no fue discutido con el agente de policía.

“Mientras el policía hacía el reclamo, por el irrespeto a la autoridad, yo estaba caminado con mi hijo hacia mi casa, había avanzado aproximadamente 400 metros, cuando el uniformado me llegó por detrás y me agarró el mentón con su mano y con la otra me sujetó del brazo derecho, siempre en una forma agresiva", denunció Contreras.

El ciudadano resaltó que finalmente le aplicaron un comparendo y que por tanto acudirá a la Procuraduría y demás entes competentes para denunciar el mal procedimiento policial del que dice fue víctima.

"Me preocupa el trauma que puede enfrentar mi hijo, quien no paraba de llorar, expresando a cada momento que el policía se lo iba a llevar, si cometí un error porque eran las 6 p,m y no era la hora indicada, creo que lo correcto era aplicar el comparendo, sin necesidad violencia".

Según el coronel José Luis Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, "cuando llegó la patrulla al parque, al observar a un gran número de personas, les ordenaron que cumplieran la medida de aislamiento y muchas personas regresaron a sus casas, excepto el señor Contreras, quien le dijo al uniformado que hiciera lo que le diera la gana".

Además, las autoridades lograron establecer que el ciudadano ya tenía una multa también por violar la medida sanitaria. Ante esto, Conteras señaló que impugnó esa primera sanción, alegando un procedimiento incorrecto.

El coronel Palomino dijo que una vez conocido el hecho, registrado en Tasajero, se inició un proceso disciplinario para esclarecer el hecho y determinar si hubo abuso de autoridad por parte del uniformado o, por el contrario, fue legítima su acción.