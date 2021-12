Policía, al parecer borracho, atropelló a una mujer; familiares exigen justicia

Con el paso de los días aumenta la incertidumbre de los familiares de Beatriz Muñoz, una adulta mayor que fue arrollada por un vehículo conducido por un efectivo de la Policía en el sector Hoyo Grande del municipio de Piedecuesta.

Todo parece indicar que la mujer salió a comprar lo del almuerzo ese día en el que fue arrastrada por el automotor, cuyo conductor al parecer se encontraba bajo los efectos del alcohol.

A la víctima le deben realizar alrededor de tres cirugías en su rostro, columna y cadera, como consecuencia del fuerte golpe que recibió durante el accidente.

La hija Muñoz, Johana Carolina Muñoz, en diálogo con RCN Radio, manifestó: “mi mamá iba subiendo con el mercado y el señor bajaba en el carro tomado y se la llevó junto con cuatro personas más, ella entró en un estado crítico en el hospital donde la están atendiendo, porque deben realizarle varias cirugías, en la columna, la cadera, y rostro, y por eso lo que queremos es que se haga justicia”.

Agregó, “yo necesito que me colaboren, este hecho no puede quedar impune, porque mi mamá está muy delicada, además que nos informen qué ha pasado con el policía porque nadie da razón, además, no es justo lo que le pasó a mi mamá, porque nosotros sabemos que ese señor iba tomadísimo, y ahora no es que salgan a decir que iba con poco grado de alcohol, cuando lo que hizo fue arroyar a cinco personas”.

El caso ha llamado la atención por la forma en la que ocurrieron los hechos, en el momento en el que se presentó el accidente, la familia de la víctima ha querido interponer la demanda para que se haga justicia pero esto no ha sido posible.

“Por asesoría de la misma Policía, me dijeron que tenía que ir a la Fiscalía, allí me salió el señor Fiscal con otro señor, pero no me aceptaron la demanda porque disque tenía que ser la propia víctima que debe ir a interponer la denuncia, pese a que les supliqué para que me la recibieran, esto no fue posible, entonces si mi mamá, que Dios no quiera se hubiese muerto, entonces este caso queda impune”, indicó.

La familia de Beatriz Muñoz, al igual que las otras personas que fueron arrolladas por este vehículo, exigen que se haga justicia, además porque son los uniformados de la Policía Nacional los que deben dar ejemplo, así estén por fuera de la institución.