Policía confirma que entregó con vida a líder comunal hallado muerto en Barrancabermeja

Luego de las denuncias de los familiares de Alcónides Vallejo Álvarez, de que este había desaparecido luego del operativo contra el 'Clan del Golfo' en la vereda La Clarita, de Vegachí, y que posteriormente apareció muerto en la ciudad de Barrancabermeja, la Policía aclaró que entregó con vida al hombre a los bomberos.

En un nuevo comunicado, las autoridades afirmaron que el líder comunitario fue entregado con vida a personal médico del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, quienes lo trasladaron en ambulancia hasta el Hospital General Regional del Magdalena Medio, donde habría sido reportado su deceso.

La Policía Nacional aclaró que, a Vallejo Álvarez, en un primer momento, aquel 21 de mayo se le prestaron los primeros auxilios y posteriormente fue evacuado en un helicóptero de la Policía Nacional a este puerto petrolero, para brindarle la atención medica correspondiente.



Lo que no queda claro es por qué la Policía no entregó al ciudadano directamente en el centro asistencial, por qué fue trasladado hasta Barrancabermeja, ni las respuestas a las denuncias de los familiares y el abogado que los representa, de que la esposa del hombre de 64 años presuntamente fue engañada para que no pudiera acompañarlo en el helicóptero que lo sacó de la zona rural.



"En el momento en el que ellos le están brindando los primeros auxilios, ella corre hacia el cuerpo de él, que está en el piso, y el agente le manifiesta que se arregle, que se vista y que se ponga algo adecuado para llevarla en el helicóptero como acompañante porque lo van a llevar seguramente a un hospital. Cuando ella corre a la casa a cambiarse el helicóptero despega", contó Anatoly Romaña, abogado de la familia.

De hecho, la familia afirmó que no recibió ninguna información, por parte de la Policía, sobre dónde se encontraba el líder comunal, solo cuando por sus propios medios, realizaron las averiguaciones correspondientes y Medicina Legal en Barrancabermeja confirmó tener allí su cuerpo.

Alcónides Vallejo Álvarez se había desempeñado como concejal de Vegachí, además de expresidente y actual vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Clarita.