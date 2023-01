Por amenazas líderes abandonan el paro en vías de Santander

Respecto a la duración del paro, las comunidades de la región del Chucurí habrían indicado que hasta que la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) no entregue los informes que usaron para otorgar la licencia ambiental a la empresa Colcco, no piensan ceder. Incluso exigen que se les quite el permiso ambiental para la explotación de carbón a cielo abierto.

Por su parte, la CAS aseguró que este lunes se realizó el consejo directivo con la Gobernación, luego de que hace ocho días manifestaron que para el inicio de esta semana se presentaría “un informe de la trazabilidad del licenciamiento otorgado, previa recolección y análisis de toda la información”.

En la reunión también estuvo la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien radicará oficialmente el concepto técnico para el análisis que la Corporación está adelantando frente a las solicitudes de las comunidades y seguir con el proceso en curso.