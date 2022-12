Tras un fallo del Tribunal Superior de Bucaramanga, se conoció la condena por 12 años de cárcel para el exsecretario de Desarrollo de la capital santandereana José Ludbin Gómez Martínez.

Por un presunto caso de corrupción, el funcionario era acusado y aunque ya había sido absuelto por el juez Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga, luego de un recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, el alto tribunal le impuso la condena.

En los delitos tiene cargos por celebración indebida de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento público en concurso.

“El valor de lo apropiado se determinó en $184.484.633 y la escogencia de la Fundación Voces e Imágenes Comunitarias con la que se ejecutó el contrato no se hizo de forma transparente. Se violó el principio de selección objetiva porque las cotizaciones presentadas por Perfis, Guane y Prosperar, realmente no fueron suscritas por sus representantes legales, quienes no recibieron la solicitud de cotizaciones”, puntualiza el Tribunal en el fallo judicial.

Con el ánimo de darle apariencia de legalidad al contrato de la Asociación Voces e Imágenes Comunitarias, el acusado amañó la transparencia de este sin que se corroborara la idoneidad para el cumplimiento de su objetivo.

De manera que se concluyó que Gómez Martínez suscribió irregularmente el contrato por $370.000.000 con la anterior asociación. Además de presentar adicional a esto tres propuestas falsas para ejecutar el proyecto, para supuestamente apoyar programas de infancia y adolescencia por parte de la Alcaldía de Bucaramanga en 2011.

“Existió una serie de trampas juntas y es así como se ha logrado probar que, con facturas y contratos falsos, se apropiaron de la suma de $184.484.633, hecho que por supuesto hace también responsable al secretario de Desarrollo del momento, por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros”, indicó el falló.

Al vulnerar el principio de legalidad que rige la contratación estatal, el Tribunal Superior concluyó dar orden de su captura. En total, la Fiscalía presentó 27 pruebas contra el exsecretario de Desarrollo. Asimismo, otras seis personas continúan investigadas por contribuir en la celebración de contratos

“Ulises Dueñas Villamizar (supervisor) y José Ludbin Gómez Martínez (secretario de Desarrollo) como servidores públicos suscribieron el acta de liquidación del contrato irregularmente porque no corresponde a la verdad. Hacen constar hechos contrarios a la realidad de lo ocurrido, siendo constitutivo de falsedad ideológica en documento público”, señaló el documento.

Por tal motivo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga le pidió a la Fiscalía General continuar con la investigación, por la presunta comisión de algún delito por parte de Juan Carlos Prieto García, Tatiana del Pilar Tavera, Fernando Cacua, Luz Stella Arenas Olarte, María Fernanda Sáenz Díaz, Gloria Patricia Jaimes.