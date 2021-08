Por falta de pago, contratistas desmontan obras en un colegio de Charalá, Santander

Un insólito hecho se registró en el Colegio José Antonio Galán, en Charalá, Santander, luego de que los contratistas de las obras que se adelantan en el plantel educativo decidieran desmontar las estructuras metálicas, puertas y techos, alegando la falta de pago de por sus servicios.

La grave situación se conoció este martes, cuando un grupo de contratistas llegó hasta la obra y empezó a llevarse las estructuras metálicas, paredes, ventanas, vidrios, techos y hasta la red eléctrica, como forma de protesta ante la falta de pagos de cerca de $100 millones que les adeuda la empresa que los contrató.

“Le pedimos al responsable de esta obra que nos colabore, nos hizo trabajar y qué hizo el dinero. Que nos ponga la acara y nos pague, somos muchos contratistas afectados por la empresa GMP. Me deben más de $100 millones y no he recibido ni aviso de cuándo van a cancelar, y ahora no aparecen. Entonces tomamos la decisión de desmontar todo lo que habíamos hecho, porque no nos dan solución”, explicó Fernando Muñoz, uno de los contratistas de la obra.

El hombre además indicó que debieron pedir préstamos para pagar el trabajo de los obreros, pues el responsable de la obra se comprometió a pagar esos gastos una vez finalizadas las labores, pero hasta el momento no les da la cara ni le aclara cuándo girará el dinero correspondiente.

“Si nos pagan, nosotros volvemos a hacer el montaje, pero necesitamos que nos paguen porque nosotros somos los que sacamos los préstamos para cancelarle a los obreros y muchos estamos en quiebra”, agregó Muñoz.

Cinco años de espera por la obra

El hecho que no solo afecta a los contratistas que están esperando su pago, sino también a los estudiantes del municipio, despertó las críticas del rector del plantel.

“En calidad de representa legal del colegio, me siento bastante preocupado ante lo que uno puede observar. Una obra que estaba a punto de ser entregada para el servicio de la niñez y se empieza a desmoronar. Prácticamente estaba pendiente por colocar unos vidrios y hacer acabados. Y hoy encuentro que toda la parte de carpintería metaliza ha sido retirada, hasta el techo de PVC”, señaló Mario Durán, rector del Colegio José Antonio Galán.

El rector además hizo énfasis en que ellos no tienen ninguna autoridad para evitar el desmontaje de la obra y que ya fue elevada la situación a la Alcaldía y a la Personería, con el fin de llegar a un acuerdo y darle una solución a este problema.

“Me dicen que están en mesas de trabajo para evaluar lo que sucede, y hacer el proceso de liquidación y las exigencias al contratista que ha fallado y que no responde ni da solución a este problema. Dicen que esta es una obra pequeña con una inversión de $3.000 millones, pero ya vamos para cinco años de estar esperándola”, concluyó el hombre.

Entre tanto, los niños de Charalá continúan a la espera de que este centro educativo sea entregado con todas las obras culminadas para continuar con su formación académica.