Por falta de pago no atenderán a pacientes de Medimás en Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta

Por medio de la circular 001, las directivas del Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, anunciaron que se suspenden los servicios médicos a los pacientes de la EPS Medimás, por falta de pago, la única atención que tendrán es de urgencia en caso de necesitarla.

“A partir de la fecha y por virtud del reiterado incumplimiento de los pagos por parte de Medimás EPS a la ESE HUEM, se suspende temporalmente todos los servicios a los afiliados a dicha empresa promotora de salud, salvo el servicio de urgencias”, se lee en la circular.

Lea también: Desarticulan banda dedicada al 'hurto en manada' en Cúcuta

Para Arístides Hernández, presidente de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (Anthoc), la situación que se da con esta EPS es muy lamentable.

“La verdad es que es caótica la situación de los afiliados a Medimás, porque día a día todas las IPS le han venido cerrando la prestación de los servicios a los usuarios que son en últimas los que están enfermos, los que se agravan, los que están llevando del bulto como decimos aquí en Cúcuta, porque una EPS que recibe la plata mes a mes, del giro que les hace el ministerio de hacienda y ellos no hacen giro directo a los prestadores” manifestó Hernández.

Le puede interesar: Nueva jornada violenta deja cinco muertos en Cúcuta

El líder sindical, aprovechó para señalar que las empresas prestadoras de salud en el país, fueron convertidas en un negocio, desconociendo sus necesidades. “El Gobierno Nacional nos convirtió a las empresas sociales del estado en un negocio, si no facturamos, pues no hay plata y los hospitales tienen gastos y costos fijos que hay que cumplir mes a mes, y es injusto que estos ladrones de las EPS se queden con la plata y no paguen, en Norte de Santander son 350.000 los afiliados que tienen”, señaló el presidente de Anthoc.

Por su parte, las directivas del centro médico han señalado que una vez se normalice los pagos, por parte de dicha EPS, se procederá a reabrir los servicios a sus afiliados.