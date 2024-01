Por muerte de niña de 2 años en Bucaramanga, padrastro de la menor fue enviado a la cárcel

Un juez de Control de Garantías envió a la cárcel a Ángelo Iván Luna López, oriundo de Cúcuta, Norte de Santander, responsable según la Fiscalía de la agresión física y sexual de la que fue víctima una niña de 2 años de edad, hecho sucedido en un hostal en la ciudad de Bucaramanga.

Durante la audiencia de legalización de captura, el ente investigador le imputó cargos al presunto responsable por el delito de feminicidio agravado, siendo cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

En medio de la investigación que adelantó la Fiscalía seccional de Santander, a través de 12 funcionarios, se pudo establecer que la menor de edad no murió por caerse de una escaleras como lo indicó inicialmente el padrastro de la niña y fue por un examen médico realizado a la menor que se pudo establecer que la niña presentaba múltiples moretones en extremidades superiores e inferiores, un hematoma en la cabeza y signos de violencia sexual.

La directora seccional de Fiscalías en Santander, Marisol Ramírez Rodríguez, señaló que “fue un trabajo conjunto entre la Fiscalía, la Policía y el Instituto de Medicina Legal que en menos de 12 horas dieron a conocer detalles importantes sobre este caso que llevó a la captura del hombre de 23 años, quien sería el presunto responsable de la muerte de su hijastra de 2 años de edad, ocurrida el día miércoles 10 de enero”.

Añadió la funcionaria que “el capturado hizo hacer parecer la muerte de la menor como una caída accidental por las escaleras de su vivienda. Durante el desarrollo de los actos urgentes, el equipo investigador lograron establecer las evidencias suficientes para demostrar que la niña habría sido agredida tanto física como sexualmente antes de su muerte, ante un Juez de Control de Garantías se legalizó su captura y se formula la imputación por el delito de feminicidio agravado, en estos momentos estamos en audiencias”.

Frente a estos nuevos detalles revelados por la Fiscalía que involucran al padrastro de la menor de edad, hechos que ya conoce la opinión pública, Rosa Isabel Rodríguez, madre de la niña dijo: “nunca me imaginé, nunca pensé que hay personas que dicen que yo soy culpable, uno como mamá nunca termina de conocer a las personas, no sabe el monstruo que mete en la casa con sus hijas, pero para el tiempo que habíamos convivido no pensé que fuera capaz de tanto”.

El cuerpo de la niña de dos años permanece aun en el Instituto de Medicina Legal de Bucaramanga, mientras se termina de practicar la necropsia correspondiente, estudio que será clave para la investigación que adelantan las autoridades.