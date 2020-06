Por no tener autorización para un viaje, adulto mayor camina desde Santander hasta Bogotá

Un hombre de 72 años de edad, se quedó atrapado en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus en San Gil (Santander), cuando llegó al municipio a visitar a una de sus hijas que llegó de Estados Unidos.

Luego de tres meses y de requerir viajar, compró un pasaje para intentar trasladarse en bus a su lugar de residencia en Bogotá, pero no fue autorizado por ser persona vulnerable para el virus.

Decidió romper la cuarentena nacional y el toque de queda departamental y caminar hasta su casa, la cual está ubicada en Nocaima, Cundinamarca.

Según manifestó el adulto mayor, Jaime Sánchez, las autoridades y el Gobierno Nacional le han violado sus derechos al no aprobarle su viaje a la capital de la república.

“Me han humillado, no tengo derecho a un transporte humanitario por ser mayor de 70 años, mi dinero no vale, pagué más del doble de lo que costaba el tiquete San Gil – Bogotá, la empresa de transporte me negaron esa posibilidad, yo llegué con todos los documentos, mostrando porque me tengo que ir y me dijeron que no podía viajar porque soy vulnerable, puntualizó Sánchez.

Señaló que tomó esta decisión porque tiene muchos asuntos que debe solucionar en Bogotá y no dan más espera.

“Yo vivo en una finca y está abandonada porque yo vivo solo allá y me han dicho que se han estado metiendo y llevándose cosas entonces yo tengo que llegar a mi casa, yo llevo aquí más de tres meses y he gastado más de tres millones de pesos en hospedaje”, puntualizó el adulto mayor.

Con una camiseta blanca que tiene plasmada la frase “respeto a los mayores” poco equipaje y toda la energía Jaime Sánchez, desde las 6 de la mañana de este lunes emprendió la caminata con rumba a la capital de la República.

Con intervalos de descanso y una alimentación adecuada espera llegar a su finca sin ser detenido por las autoridades.