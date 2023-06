Por ola de homicidios piden a Petro declarar emergencia social en Cúcuta

La más reciente racha de homicidios que se han registrado en la ciudad de Cúcuta tiene en alerta a la sociedad civil, autoridades locales y defensores de derechos humanos.

El homicidio a sangre fría, en el que una mujer fue acribillada por sujetos armados delante de su hijo menor de edad, al parecer fue la "gota que rebosó el vaso" y han solicitado al mismo presidente Gustavo Petro centrar su atención en el área metropolitana de Cúcuta y tomar acciones contundentes contra la criminalidad.

Desde el Concejo de la ciudad han pedido al Ministerio de Defensa, Mininterior y al mandatario nacional que decreten la emergencia social, ante la crítica situación de orden público que ha desatado la ola de homicidios del último mes.

Le puede interesar: Más de 10 líderes comunales han sido amenazados en Cúcuta, denuncia Fundación Progresar

Jesús Sepúlveda, concejal de la ciudad, en diálogo con RCN Radio, le pidió además al alcalde de la ciudad y la Policía Metropolitana acciones contundentes para frenar los homicidios en la región.

"Si a la Administración municipal le quedó grande la ciudad, pues que venga el presidente Petro y nos diga qué vamos a hacer en Cúcuta, pero que no solo sean anuncios de incremento de pie de fuerza, eso no soluciona nada por si solo", expresó el líder político.

Sepúlveda afirmó que, de ser necesario los cucuteños deben pedir el cierre de la frontera colombo-venezolana, hasta que el Gobierno nacional no se haga cargo de la situación.

Lea también: En un 15% se han incrementado los homicidios en el área metropolitana de Cúcuta

Asimismo, le recriminaron al jefe de estado quien luego del anuncio de restablecimiento de las relaciones exteriores con Venezuela, no ha tomado acciones para contrarrestar el delito transnacional.

"Esto no se trata de que no venga porque no sacó votos, él nos abrió la frontera con la promesa de mejoramiento en muchos ámbitos y solo hay un intercambio de pobreza y delincuencia", sostuvo.

Por su parte, el alcalde de Cúcuta Jairo Yáñez, ha reiterado la necesidad que se instale una mesa binacional con la participación de los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro, para explorar soluciones a tan complejo panorama que genera preocupación entre los habitantes de frontera.