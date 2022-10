Por presunta negligencia, bebé nació muerta en hospital de Santander

“Me dejaron morir a la niña”, indicó Fanny Oviedo, abuela de una bebé que nació sin signos vitales en el Hospital Universitario de Santander y quien además denuncia que se registró una presunta negligencia por parte del personal médico.

Los familiares de Angie Tafur indicaron que ella recibió la orden de cesárea desde el 28 de septiembre, sin embargo, los médicos se negaban a realizarla.

“Yo la llevé a la clínica cuando ella cumplió la semana 39 porque tenía dolor de cabeza y náuseas, el médico la revisó y dijo que era reacciones normales del cuerpo y la mandaron de nuevo para la casa”, narró Fanny Oviedo.

Luego, cuando cumplió la semana 40 el pasado lunes 3 de octubre, sus familiares la llevaron al HUS y el ginecólogo la revisó, sin embargo les pidió que volvieran en dos días.

“El ginecólogo la revisó, fue muy grosero con ella y le dijo que tenía que tener un parto normal. Además le dijo que ella no tenía por qué estar en ese hospital, que debía ir al del Norte. El 5 de octubre la ingresaron nuevamente, la valoraron y señalaron que le iban a inducir el parto, sin tener en cuenta las complicaciones previas que estaban en la historia clínica.”, explicó.

Sobre las 5 de la tarde, del miércoles, a la mujer le aplicaron una serie de medicamentos con los que buscaban esperar su evolución, porque de no inducirse, te tendrían que practicar la cesárea.

“A las 11 de la mañana no le habían hecho nada los medicamentos, ahí le empecé a pedir desesperadamente que le hicieran la cesárea y solo me decían que tocaba esperar, en resumidas cuentas me dejaron morir la niña”, comentó Fanny Oviedo.

Cuando el personal médico ingresó a Angie Tafur a cesárea fue porque su hija que falleció empezó a tener un ritmo cardíaco más bajo, según señalaron sus familiares.

“La bebé empezó a tener un ritmo cardiaco más bajo, cuando iba en 90 la ingresaron a cirugía. Cuando la bebé nació no lloró, no la pesaron, ni se la pasaron a mi hermana. Después nos dijeron que nació sin signos vitales”, indicó Adriana Marcela Tafur, otra de las familiares.

¿Qué responde el HUS?

A través de un comunicado, el Hospital Universitario de Santander explicó que por la instrucción de Gerencia de la ESSE se están utilizando todos los mecanismos institucionales establecidos para realizar una investigación completa del caso y así implementar las acciones de mejoramiento pertinentes.

“El director del HUS me pidió disculpas y que iban a hacer hasta las últimas consecuencias para esclarecer el tema, que habían muchas fallas y se iban a tomar las medidas necesarias; eso es lo que quiero que no quede impune”, puntualizó Fanny Oviedo.