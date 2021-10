En momentos en los que pretendía entrar a robar a una óptica ubicada en el centro de Bucaramanga, un presunto ladrón se quedó atrapado en el marco metálico de una puerta, por lo que tuvo que ser auxiliado por los Bomberos.

Este insólito hecho se presentó en la calle 36 con carrera 21. El presunto delincuente no pudo lograr su objetivo, es más, no pasó de la puerta porque al parecer al intentar entrar, su cuerpo se quedó aprisionado y pese a que intentó de todas las maneras zafarse, no fue posible y por eso pidió auxilio.

Pese a que este lugar no es muy transitado de noche, los vecinos del sector que se encontraban en los alrededores llamaron a la policía y le informaron que un hombre había quedado atrapado.

Los policías acudieron al lugar y al ver la situación le solicitaron al cuerpo de Bomberos de Bucaramanga ayuda para sacar al sujeto. Al instante varias unidades del organismo de emergencia acudieron al sitio y con herramientas, que son manejadas por personal experto sacaron a este hombre, quien además no entregó su nombre ni identificación.

Durante estas últimas semanas, los bomberos de la ciudad han acudido al llamado de varios eventos que son considerados insólitos, pero que requieren de toda la atención de las autoridades.

Uno de los casos que llamó la atención de las unidades de Bomberos se presentó con otro presunto ladrón que había quedado atrapado en una reja a las afueras de una vivienda, al parecer cuando intentaba escapar del lugar donde había cometido un hurto junto con otra persona.

En este caso el ladrón fue rescatado y posteriormente capturado por la policía que lo estaba esperando para que respondiera por sus actos.