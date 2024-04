Procuraduría inhabilita y destituye por 10 años a exgerente del Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta

La Procuraduría Regional de Norte de Santander sancionó con destitución e inhabilidad por el término de diez años a Juan Agustín Ramírez Montoya, por presuntas irregularidades ejecutadas en 2019 cuando se desempeñaba como gerente del Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta.

Se refiere a una queja presentada a la Procuraduría Regional, el día 26 de septiembre de 2019, por parte del señor Carlos Martín Porras Carvajal, quien advirtió presuntas inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de interés para suscribir el contrato N° 029 del 01 de enero de 2019 (y la correspondiente adición N° 01 del 05 de agosto de 2019) con la empresa Socimanor S.A.S.

La denuncia indica que, “en virtud de que el doctor Jorge Emilio Parra Montoya es socio de la empresa Socimanor S.A.S., y a su vez primo del gerente del Hospital Universitario Erasmo Meoz, Juan Agustín Ramírez Montoya, en la suscripción del mencionado contrato causal de inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de interés.

Señala además que el entonces gerente del Erasmo Meoz, al parecer omitió la normatividad vigente al adelantar trámites contractuales con una persona que al parecer estaría inmersa en causal de inhabilidad e incompatibilidad, por la relación de parentesco que ostentaban.

Para la Procuraduría, Ramírez habría vulnerado los principios que rigen la función pública, desconoció la responsabilidad que tenía de salvaguardar la función administrativa, y al parecer, no garantizó la transparencia, responsabilidad y moralidad que debe tener la contratación estatal

Aunque el 27 de julio de 2021, mediante auto, la Procuraduría Regional decide prorrogar por el término de seis (6) meses, la investigación disciplinaria, al no haberse logrado recaudar la totalidad de las pruebas decretadas, necesarias para el perfeccionamiento de la investigación.

Pero en providencia de fecha del 09 de septiembre de 2022, se formuló pliego de cargos a Agustín Ramírez.

Ante lo sucedido, el exgerente del hospital Erasmo Meoz dijo a los medios de comunicación que “la clase política corrupta del departamento no tolera que alguien ajeno a ellos no los deje robar, ni en el hospital ni en Imsalud, rompí cadenas y me liberé de ellos hace rato”.