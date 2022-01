La Procuraduría General de la Nación informó que profirió pliego de cargos contra los presidentes de los concejos de Galán, Orfelina Motta Carreño, y de Curití, William Alfonso Rodríguez, por presuntas irregularidades en el concurso para la elección de personeros municipales.

El Ministerio Público investiga la ocurrencia de posibles faltas disciplinarias relacionadas con la contratación con una entidad que la parecer no sería idónea para la realización del concurso de méritos para la elección de ambos personeros en Santander.

Los dos investigados, al parecer, habrían celebrado convenios con la Organización de Líderes Territoriales para el Desarrollo.

Lo anterior, según lo señalado por la Procuraduría, con el objetivo de realizar el acompañamiento y la asesoría técnica y jurídica en el concurso público y abierto de méritos para la elección del Personero Municipal 2020 – 2024, aun cuando esta no habría cumplido con los requisitos necesarios para llevar a cabo dichas labores.

Así las cosas, la Procuraduría Provincial de Vélez, en Santander, cuestionó el hecho de que “la organización no tiene dentro de su objeto social la realización, apoyo o gestión a procesos de selección de personal y, por tanto, carece de competencia para aunar esfuerzos administrativos, técnicos y operativos para el acompañamiento y asesoría en el concurso público para estos nombramientos”.

De esta manera, el organismo de control afirmó que “con su actuar se echaron de menos los requisitos para que una entidad sirviera idóneamente de apoyo a este tipo de procesos de selección, lo que afectó además la aptitud del concurso para la determinación del mérito por no apoyarse en una entidad especializada; conducta ésta que no ha sido justificada o al menos esta instancia no encuentra justificación al momento”.

La Ministerio Público calificó provisionalmente la presunta falta de los dos funcionarios como grave, a título de culpa grave.

Terminada la etapa de instrucción, el expediente se remitirá a la Procuraduría Regional de Santander ante la cual los sujetos procesales podrán presentar descargos, así como solicitar o aportar pruebas.