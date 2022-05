Prohíben parrillero hombre en zona de frontera entre Colombia y Venezuela

Al igual que en Cúcuta y como medida de prevención contra la comisión de diversos delitos, el municipio de Villa del Rosario implementará la prohibición del parrillero hombre.

El alcalde de esta población, perteneciente al área metropolitana, ha dicho que se necesita mantener un control en los motorizados ya que muchos de los delitos que se cometen son en motocicleta.

“Preocupados por los altos índices de violencia, atracos aquí en Villa del Rosario, y que la mayoría son cometidos en moto, hemos tomado la medida como en otras ocasiones cuando he sido alcalde, y que en esta no va hacer la excepción en donde se prohíbe el parrillero hombre las 24 horas del día”, señaló Carlos Julio Socha, alcalde de Villa del Rosario.

En este decreto, se establecen las siguientes medidas:

Restricción a la circulación en motocicleta con acompañante hombre desde las 00:00 horas hasta las 11:59 p.m. a partir del 9 de mayo hasta el 30 de julio de 2022.

Restricción a la circulación en motocicleta desde las 11:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del día siguiente, los días lunes a domingo a partir del 9 de mayo hasta el 30 de julio de 2022.

De otro lado, dentro del decreto se establecen algunas excepciones según lo dio a conocer el mandatario local. Se exceptúa de las medidas de restricción a las motocicletas pertenecientes a la fuerza pública, personal de seguridad privada en ejercicio de sus funciones, a las que transporten personas en condición de discapacidad entre otras.

Finalmente, también se tomaron algunas medidas para el desarrollo de actividades económicas de expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas y/o embriagantes Lunes a jueves, de 6:00 a.m. a 2:00 a.m. viernes y sábado, de 6:00 a.m. a 4:00 a.m. domingos de 6:00 a.m. a 2:00 a.m., cuando el lunes sea festivo, el domingo será desde las 6:00 a.m. a 4:00 a.m.