Prorrogan por dos años más la emergencia sanitaria en el relleno sanitario El Carrasco

Ante el riesgo de una calamidad de salud pública relacionada con el manejo de los residuos sólidos, las autoridades en Bucaramanga tomaron la decisión de prorrogar la emergencia sanitaria en el relleno sanitario El Carrasco, por 24 meses.

Lo anterior significa que el sitio de disposición final podrá seguir recibiendo basuras, por lo menos hasta octubre de 2022, toda vez que a la fecha no se cuenta con un nuevo relleno sanitario que permita recibir los desechos.

Le puede interesar también: En video: Avistan ocho cóndores andinos en el páramo de Almorzadero

Pedro Salazar, gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab), indicó que la prórroga obedece a que la ciudad no está preparada para afrontar una nueva emergencia sanitaria.

"La Alcaldía de Bucaramanga decretó la emergencia sanitaria, teniendo en cuenta que no se pudo llegar a ningún acuerdo con los municipios que tenían mayor potencial para la ubicación de un nuevo relleno sanitario y lo principal es que no estamos preparados para enfrentar una nueva emergencia sanitaria, es decir una diferente a la que ya se tiene", dijo el Gerente de la Emab.

La prórroga de la emergencia la hicieron la Alcaldía de Bucaramanga, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, el Comité Epidemiológico del municipio, el Área Metropolitana, el Acueducto Metropolitano y la Empresa de Aseo de Bucaramanga, mediante el Decreto 0365 del 29 de agosto de 2020.

Lea además: Sociedades médico científicas, en desacuerdo con reactivación en Santander

"Si no se tiene un sitio en donde disponer todos los residuos es un tema supremamente crítico. Si miramos lo que pasó en Bogotá fue una cosa catastróficamente cuando no se recogieron las basuras y ¿eso es lo que no queremos que pase en Bucaramanga y sus alrededores?", se cuestionó Pedro Salazar, gerente de la Emab.

Así las cosas, por dos años más podrá seguir recibiendo basuras el relleno sanitario El Carrasco, al cual le dio orden de cierre el Juzgado Quince Administrativo de Bucaramanga.