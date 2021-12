“Que pague al menos lo que le robó a mi hermana”, familia de policía chilena asesinada en Colombia

Ante la propuesta que realizó el abogado de la disculpa por parte de Valderrama, la familia presentó una negativa, ya que para ellos no sería de manera honesta.

“No aceptamos la disculpa porque no son honestas, él le mintió a mi hermana desde el inicio de la relación y nosotros no creemos en ninguna disculpa y más una que no enmienda los daños ocasionados”, añadió.

Lee también: Molestia en los usuarios del servicio de gas en Bucaramanga por aumento del 25%

Al tiempo los familiares de la exsargento chilena enfatizaron que no aceptarán acuerdo alguno ni ahora, ni el futuro, en el caso de este macabro crimen.

Según lo que indicó la familia, se que se espera que los padres y el hijo de la víctima reciban 100 salarios mínimos legal vigentes, por otro lado, Alejandra (su hermana) y su nieto recibirían el monto de 50 SMLV.