¿Quién era Jorge Luis Solano, el líder social asesinado en el Catatumbo?

Jorge Luis Solano Vega, más conocido como “Koky” fue asesinado en el sector de Miraflores, en el municipio de Ocaña, Norte de Santander por hombres fuertemente armados, que, sin mediar palabras, le dispararon en repetidas oportunidades.

“Koky” era presidente de la organización de Víctimas de desaparición forzada en la región, representante de víctimas a nivel departamental y crítico de la clase política de la región, que en múltiples oportunidades le generó inconvenientes.

Una de sus últimas denuncias, las cuales fueron expuestas a través de sus redes sociales, apuntaba al gerente del Hospital Emiro Quintero Cañizares, Jairo Pinzón, quien estuvo suspendido por varios meses por presuntas irregularidades en temas de contratación por parte de la Procuraduría.

En un vídeo que ronda las redes sociales, el líder asesinado, manifestó que su vida corría peligro y que responsabilizaba al gerente del Hospital de cualquier acción en su contra.

“Señor Jairo Pinzón, usted no pudo con amenazas, no pudo con sobornos, ni tampoco seguramente podrá por la vía judicial; le queda una sola vía, la de las armas, la del asesinato (…); A mí no me va a sacar del paseo, como ha sacado a mucha gente usted” dijo el representante de víctimas.

Estas fuertes declaraciones fueron emitidas el pasado mes de mayo, donde los familiares del líder muerto, ha solicitado a las autoridades competentes investigar estas denuncias.

Asimismo, el presidente de la organización de Víctimas de desaparición forzada en la región, fue crítico permanente de la exalcaldesa Miriam del Socorro Prado Carrascal, quien también en medio de una investigación por presunta contratación irregular durante su administración, fue destituida e inhabilitada por once años.

En una visita del presidente Iván Duque a la provincia, se le prohibió que ingresara al recinto, presuntamente por orden de la alcaldesa.

“En Ocaña se están presentando graves problemas de corrupción, en el hospital se mueren los niños esperando traslado; Acá la procuraduría regional es cómplice de todo lo que pase acá, no se cree que una señora que está usurpando un puesto siga en feria de contratos y desangrando el municipio” adujo.

Este líder social, era además conocido por ser un fuerte crítico de las acciones que adelantan los grupos armados ilegales y la fuerza pública en el Catatumbo, que afectaba constantemente las comunidades campesinas que viven en estos territorios.

La Defensoría del Pueblo, la Onu, La alcaldesa de Bogotá Claudia López, el embajador de Alemania en Colombia y líderes sociales en todo el país, han manifestado su voz de rechazo luego de conocerse este vil asesinato, con el cual asciende a seis los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el Catatumbo.

En la región, avanzan las investigaciones por parte de las autoridades locales para dar con los responsables materiales e intelectuales de este homicidio que genera un rechazo generalizado en el país.