Reapertura de la frontera: este es el cronograma fijado por los Gobiernos de Colombia y Venezuela

En el marco del restablecimiento de relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela, a partir de este lunes 26 de septiembre se permitirá inicialmente el paso de vehículos de carga por los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander.

El ministro de Comercio Exterior Germán Umaña dijo a RCN Mundo que "estamos preparándonos con mucha fe y con mucha esperanza, es una reapertura después de siete años de cierres permanentes o intermitentes de la frontera colombo venezolana en donde se tendrán un rencuentro entre población de Norte de Santander y del Táchira".

Para las 9 a.m. se tiene prevista la llegada de las delegaciones de los Gobiernos de Colombia y Venezuela a la cabecera de cada lado del puente internacional Simón Bolívar que comunica a Villa del Rosario con San Antonio del Táchira, posteriormente se desplazarán a pie hasta llegar a la mitad del puente.

Por parte de la delegación de Colombia estará el canciller Álvaro Leyva, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, el ministro de Comercio Exterior, Germán Umaña, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano y el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez.

Mientras que por parte de Venezuela estará el embajador Félix Placencia, el gobernador del Táchira, Fredy Bernal y los alcaldes de los municipios de Ureña y San Antonio del Táchira.

Se aspira que la movilización de las delegaciones tenga una duración de cinco minutos y después se realizará el encuentro de los representantes de los Gobiernos de ambas naciones en la mitad del puente internacional Simón Bolívar.

Se tiene programado que a la 9:10 a.m. se entonarán los himnos nacionales de Colombia y de Venezuela y a las 9:15 a.m. se realizará el cruce del primer camión venezolano hacia Colombia y a las 9:20 el cruce del primer camión colombiano hacia Venezuela.

Posteriormente se dará el saludo de las delegaciones y finalizan retornando hacia el Centro Nacional de Atención en Frontera (CENAF), ubicado en territorio colombiano.

Mientras se realiza el evento protocolario, no se permitirá el paso peatonal por el puente internacional Simón Bolívar. "Es importante dar a conocer que desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. se suspende la movilización peatonal de la población migrante mientras se realiza el evento protocolario", dijo Víctor Bautista, secretario de frontera.

Asimismo, dijo Bautista que los niños venezolanos que estudian en Colombia tendrán un permiso especial para no asistir a clases durante la jornada del lunes 26 de septiembre.

"Con la reapertura comercial se ha debido realizar tres divisiones sobre el puente internacional Simón Bolívar, un carril para el ingreso peatonal a Colombia, la parte central para la movilización de vehículos de carga y el otro carril para la salida peatonal de Colombia e ingresar a Venezuela.", dijo Víctor Bautista a RCN Mundo.