Regreso del Cúcuta Deportivo reactivó la economía en la frontera

Pasaron 861 días para que el Cúcuta Deportivo regresara al fútbol profesional colombiano y ya la participación del equipo de fútbol en el rentado nacional, reactivó varios sectores de la economía en la ciudad.

Al primer compromiso del equipo que dirige el técnico Aquivaldo Mosquera, asistieron más de 20 mil personas, las cuales desde las graderías del “Coloso de Lleras” animaron a los jugadores, los más de 90 minutos que duró el partido.

La presencia de los hinchas en la plaza de Banderas y dentro del estadio hace que se genere una reactivación de la economía en las personas que viven del rebusque, del día a día, pues en la venta agua, gaseosa, camisetas, banderas y demás productos encuentran un sustento para sus familias.

Pero no solo ellos fueron los beneficiados, los restaurantes en la ciudad también reportaron un incremento en sus ventas, pues muchas familias que fueron a ver fútbol, decidieron almorzar fuera de casa, y de esta manera apoyar al sector comercial en esta zona de frontera.

Otro de los sectores que reportaron un incremento en su actividad y ganancias, es el de transporte público, pues tanto conductores de taxi como de busetas tuvieron que aumentar sus viajes para poder traer y llevar a las personas que dejaron sus vehículos en casa, y de esta manera evitar contratiempos con los trancones cerca del estadio.

RCN Mundo acompañó el retorno del cuadro motilón a la competencia profesional, y dialogó con varios hinchas para conocer lo que significaba volver a tener la fiesta del fútbol en la ciudad.

“Hincha fiel, a morir desde siempre de mi Cúcuta deportivo, llevo casi 35 años viniendo al estadio, pues desde niña no me dejaban volar (risas), alcancé a venir a tribuna de gorriones. Hoy me siento muy feliz con volver a ver a mi equipo” indicó Marina Botello, aficionada del Cúcuta deportivo.

Por otro lado, Albertina no ocultó su felicidad de volver a vivir las emociones del fútbol acompañando al elenco fronterizo.

“Encantada de la vida, yo soy muy hincha fiel, siempre vengo con mi hijo y me encanta entrar a la tribuna sur, ahí se vive con más emoción los partidos”.

A pesar de la derrota, los hinchas rojinegros se mostraron contentos con el regreso del equipo que estuvo al borde de la disolución. Solucionar sus problemas administrativos con Superintendencia de Sociedades, Ministerio del Deporte, Dimayor y Federación Colombiana de Fútbol (FCF), hicieron que la sufrida afición fronteriza le diera un nuevo voto de confianza al único campeón del oriente colombiano, el doblemente glorioso Cúcuta Deportivo.