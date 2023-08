Renunció aspirante a la Gobernación de Santander por presunto aval falso

El médico Quintín Herrera renunció a su candidatura a la Gobernación de Santander, luego de comprobarse que habría recibido un aval falso del partido Gente en Movimiento.

Al parecer, terceros le ofrecieron el documento falsificado sin la aprobación del mismo partido político, el cual no entregó avales en el departamento.

Incluso, Manuel Correa, presidente del partido político, expresó que a un aspirante a la Alcaldía de Bucaramanga le pasó una situación similar, pero no alcanzó a inscribirse.

Puede leer: No hay garantías de seguridad para elecciones en Norte de Santander, advierte Centro Democrático

“No tenemos coordinadores en las regiones. Aunque tuvimos solicitudes para candidaturas en la Gobernación, no entregamos avales en la mayoría del territorio. Estamos revisando si poner una denuncia ante la Fiscalía, pues ya que no fue necesario revocar el aval no hay acciones ante el Consejo Nacional Electoral”, explicó Correa.

Al parecer, después de hacer una revisión tras el cierre de inscripciones, el equipo técnico del partido político encontró que el aspirante santandereano no cumplía con los protocolos y no estaba inscrito.

“Vimos en redes sociales un precandidato que mostraban tener un aval para la Alcaldía de Bucaramanga cuando se lo entregamos a otra persona. Estamos viendo si fue un ejercicio sistemático en Santander y personas entregaron en un momento determinado avales que no expidió el partido”.