Reportan alta afluencia en la Terminal de Transportes de Bucaramanga tras reactivación

Un movimiento diferente se palpa desde anoche en la Terminal de Transportes de Bucaramanga, al iniciar septiembre con la reactivación de varios sectores de la economía como el turístico, gimnasios y templos religiosos.

El reinicio de operaciones en la terminal hizo que los pasajeros, quienes llevaban esperando varias semanas la posibilidad de viajar, armaran maleta y llegaran temprano al lugar.

Algunos consultados por RCN Radio indicaron que llevaban 5 meses con la expectativa de hacer unas prácticas en la capital de la República, por ser aprendices del Sena.

“Esta actividad académica debimos empezaría en febrero pasado, pero todo el calendario se nos corrió por la pandemia por la Covid-19”, dijo el estudiante consultado.

Una mujer quien evidenciaba su alegría por viajar indicó que estaba en Bucaramanga desde hace mes y medio porque tuvo que trasladarse por una calamidad doméstica.

Expresó que en ese entonces recurrió a un traslado humanitario, el cual se convirtió en en un calvario porque en Bogotá tuvo que trasladarse de un lado a otro porque no conseguía cupo.

“Al final tuve que pagar $180 mil, costo que me pareció exagerado; sin embargo, al final pude viajar, ahora me regreso porque en Bogotá me espera mi familiar”, puntualizó.

El gerente de la empresa Copetrán, Mauricio Atuesta, indicó que se están despachando rutas hacia Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Arauca, Barrancabermeja, entre otros.

Junto al servicio de transporte intermunicipal en Bucaramanga se reactivan sectores como el turístico, los gimnasios y reabren puertas los templos religiosos.

Al tiempo se mantendrán medidas como el pico y cédula de dos dígitos, toque de queda de lunes a viernes entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana, además no se permitirá el consumo de bebidas embriagantes en sitio público.