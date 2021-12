Retrasos y operación restringida en aeropuerto Palonegro de Bucaramanga por fuertes lluvias

Debido a las lluvias y bancos de neblina el aeropuerto Palonegro que sirve a Bucaramanga, desde la noche de este miércoles, la operación aérea se encuentra restringida.

Varios viajeros se han visto afectados por esta difícil situación que ha obligado a cancelar y a reprogramar vuelos, en plena época navideña.

Justamente, Natalia Rueda es una de las mujeres que se ha visto afectada por esta difícil situación. La mujer le contó a La FM que llegó al Aeropuerto El Dorado, en un vuelo procedente de Estados Unidos, se encuentra varada desde las 8 p.m. en esta terminal aérea, a la espera de que finalmente salga su vuelo hacia Bucaramanga.

“Vengo en un vuelo internacional desde Estados Unidos, desde las 8 pm estoy acá (aeropuerto El Dorado), y no he podido ir a un hotel porque el vuelo era a las 5:00 am, entonces me quedé en el aeropuerto, el vuelo estaba embarcado desde las 5:40 am porque se suponía debíamos partir a las 6:09 am a Bucaramanga”, indicó Rueda.

“Nos han dicho (de la aerolínea) que hay que esperar reportes del tiempo, nos dieron tres reportes hasta que finalmente decidieron desembarcarnos y simplemente nos dijeron que esperáramos en sala mientras seguían esperando el reporte del tiempo”, añadió la viajera.

Por último, la mujer aseguró que desde la aerolínea (Avianca) les dicen que no es culpa de ellos, que no pueden hacer nada al respecto y que hay que esperar. “Lo que me preocupa es que hay personas en el vuelo que dicen que llevan tres días en lo mismo”, concluyó.

El último reporte del Aeropuerto Palonegro de Lebrija indica que ya son 16 los vuelos afectados por las condiciones climáticas adversas.