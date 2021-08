En las próximas semanas podrían cerrarse en Bucaramanga, hospitales, restaurantes y hasta plazas públicas si no se encuentra en el menor tiempo posible un nuevo sitio de disposición de las basuras.

Así lo indicó el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas, tras el cierre del relleno sanitario El Carrasco que comenzó hacia las cero horas del 14 de agosto del presente año.

En su intervención el mandatario municipal, señaló que “esta situación que hoy estamos viviendo va a echar en traste un esfuerzo que hemos avanzado en medio de la pandemia, porque Bucaramanga se ha destacado por su excelente gestión en el manejo de las vacunas”.

Agregó el mandatario, que la situación “nos va a llevar a un problema de salubridad, probablemente tener que cerrar restaurantes, centros hospitalarios, creo que ahorita hay un momento muy complicado, la invitación es a que el Gobierno, a través de la ANLA, escuche este pedido de los bumangueses y de los santandereanos, para evitar que el día de hoy (sábado) tengamos una crisis de salud, una nueva pandemia, porque acá va a ver más enfermedades en niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.

La administración de Bucaramanga informó que no tienen una respuesta clara, y no cuentan con un nuevo lugar para depositar las basuras, añadió el alcalde Cárdenas “todos aquellos lugares que tengan una alta acumulación de residuos sólidos deberán ser cerrados con el paso del tiempo, por eso tengo que ser claro con los ciudadanos nosotros los bumangueses no somos los Harry Potter porque no tenemos como realmente desaparecerlas”.

Ante esta situación que atraviesa Bucaramanga y 16 municipios de Santander que no tienen un lugar para disponer las basuras, el alcalde Juan Carlos Cárdenas decidió instalar un Puesto de Mando Unificado para evaluar las medidas de contingencia tras el cierre del relleno sanitario.

Allí se analizarán todas las alternativas legales, técnicas y jurídicas que garanticen el bienestar de los ciudadanos, y la menor afectación ambiental posible, porque por el momento no se tiene un relleno sanitario a donde llevar las basuras.