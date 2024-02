Al cumplirse un mes y 27 días como alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, aún no se firma el convenio de tránsito entre la Policía Metropolitana y la administración municipal, por los altos costos que ascienden a 7.000 millones de pesos.

"Tenemos un inconveniente para sacar este convenio, el secretario de tránsito dijo que la coronel le paso una solicitud de 7.000 millones de pesos, espero tener una reunión con la coronel entre hoy o mañana para aclarar este tema", dijo el alcalde de Cúcuta Jorge Acevedo.

Así mismo, dijo el mandatario local que la alcaldía solamente cuenta con 2.000 millones de pesos, para sacar ya este convenio, aún no cuentan con estos recursos, por eso, este convenio se puede demorar posiblemente hasta finales del mes de marzo.

Ante lo mencionado la FM de RCN Radio consultó a la coronel Sandra Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, y dijo" por parte de la alcaldía de Cúcuta se le envió una carta de intención a la dirección nacional de la Policía, no hubo ninguna copia a la Metropolitana, desconozco la respuesta que se ha dado".

"Es importante aclarar que las decisiones las toma es Bogotá, no los comandantes de la Policía Metropolitana, no he puesto talanqueras o bloqueo a este convenio es importante avanzar con el objetivo de evitar muertes y heridos en accidentes de tránsito", dijo la coronel Mora.

Así mismo, dijo la oficial que se encuentra a la espera de una reunión con el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, que en manos de ella no están ni el costo del convenio ni el número de uniformados.

"Creo que es importante realizar un consejo de seguridad con el alcalde, frente a los últimos hechos registrados en la ciudad, estoy a la espera de su respuesta, he mantenido mucho diálogo con el secretario de seguridad y de gobierno, soy respetuosa de las decisiones del mandatario de los cucuteños, no tengo inconvenientes con el alcalde ni con otro mandatario del área metropolitana", puntualizó la coronel Sandra Mora.