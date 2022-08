Río Magdalena volvió a inundar corregimientos en Puerto Wilches, Santander

Luis Navarro, hacendado de la región, señaló que no se entiende la actitud de la alcaldía, porque no se ha destinado maquinaria para solucionar una situación que ya completa más de dos meses, en donde no han parado las lluvias.

Según dijo, los terrenos que hasta hace algún tiempo estaban secos hoy están inundados de modo que ya fue imposible recuperar los cultivos.

Jaime Centeno, campesino de la zona indicó que ha sido difícil poder recuperarse porque los daños que ha originado el río son de tal magnitud que cada vez que se intenta adelantar algún trabajo el río vuelve y crece y afecta lo que se ha podido avanzar.

Sin embargo, el alcalde, Jairo Toquica, indicó que es muy difícil luchar contra la fuerza de la naturaleza porque el río Magdalena nuevamente aumento su caudal y afectó a esos corregimientos los cuales están por debajo del nivel de la fuente hídrica.

