Roban a periodista de RCN Radio en una estación de Metrolínea

“¿En serio esperan que la gente use Metrolinea, mientras permiten que se suban a los buses personas con armas?”, así inició la denuncia pública que realizó una periodista de RCN Radio que fue intimidada con arma blanca dentro de una de las estaciones del Sistema de Transporte Masivo.

En el hurto, le quitaron el bolso en donde tenía sus documentos de identidad, tarjetas y su celular.

Estos hechos se registraron sobre las 6:00 de la tarde de este miércoles, cuando Estefanía Pedraza se encontraba esperando un bus articulado en la estación de Diamante, luego de hacer un transbordo.

"Yo estaba en la estación de Diamante, me acababa de bajar del bus porque venía de la estación La Isla y estaba esperando el P6. Cuando yo me bajé, el muchacho también se bajó. La estación estaba sola, estábamos nosotros dos y un operario, y en un momento él se me acercó y sacó un cuchillo grande como de carnicero y me pidió las cosas", señaló Pedraza.