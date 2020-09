Robo de cableado dejó sin internet a 500 niños de la zona rural de Bucaramanga

Sin cómo poder tomar sus clases virtuales quedaron más de 500 niños del corregimiento (2) de Bucaramanga, debido a que desconocidos que se movilizaban en motocicletas, hurtaron cinco kilómetros del cableado que les suministraba el servicio.

Además de la afectación para los menores de dos instituciones educativas, los habitantes de la vereda Magueyes, ubicada en zona rural de Bucaramanga, informaron que debido al hurto, ellos también se quedaron sin el servicio de telefonía fija.

Luis Mendoza, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Magueyes de Bucaramanga, indicó que antes de que ocurrieran los hechos alertó al frente de seguridad que patrulla la zona, pero jamás recibieron atención.

“Ya venía ocurriendo que se robaban poco a poco el cable pero no nos veíamos tan afectados, les pedimos que por favor patrullaran e hicieran presencia en la tarde y noche que es donde vienen en motos a robarse el cable, pero nunca pasaron. Ahora entonces se robaron cinco kilómetros del cableado y nos dejaron sin internet y teléfono, estamos desconectados”, dijo el Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Magueyes.

La principal preocupación para los estudiantes y los habitantes del corregimiento (2) de la ‘ciudad bonita’ es que aunque tengan plan de datos en sus celulares, la señal escasea en la zona, dificultado la comunicación y la toma de clases virtuales de los niños.

“Aquí es muy difícil que coja señal, no sé cómo están haciendo los niños, lo que sé es que nos dejaron perjudicados y no sabemos qué más hacer porque reportamos y nada, por aquí no se ha aparecido nadie”, agregó el líder comunal.

La contingencia se produjo por los problemas de inseguridad que afronta la zona, los cuales según la comunidad, han sido reportados varias veces ante la Policía Metropolitana de Bucaramanga